Bayburt Valisi Epcim, şehit anneleri ve asırlık çınarları Anneler Günü'nde yalnız bırakmadı - Son Dakika

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, kentteki şehit annelerini ve 100 yaşın üzerindeki kadınları ziyaret ederek "Anneler Günü"nü kutladı.

Vali Epcim, şehit Serkan Saka'nın annesi Songül Saka, şehit Nevzat Kaya'nın annesi Camafer Kaya ile şehit Fatih Kostik'in annesi Havva Kostik'i evlerinde ziyaret etti.

Anneler Günü'nü kutladığı şehit anneleriyle bir süre sohbet eden Epcim, annelere çiçek verdi.

Epcim, burada yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle Anneler Günü'nü evlerinde geçirmek zorunda kalan şehit annelerini ziyaret ederek dertleştiklerini söyledi.

Bu kıymetli ve özel günü evlerinde geçirmek zorunda kalan annelere Allah'tan sağlık, sıhhat ve afiyetler temenni eden Epcim, "İnanıyoruz ki sizlerin hayır dualarıyla bu zor zamanları hep birlikte atlatacağız ve özlediğimiz günlere yeniden kavuşacağız." dedi.

Epcim, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını vurgulayarak, "Sizler bizlere şehitlerimizin emaneti, baş tacımızsınız. Sizler gelemiyorsanız bizler her an ve durumda sizlere ulaşmak üzere hazırdayız, emirlerinize amadeyiz." ifadesini kullandı.

Vali Epcim, daha sonra Bayburt merkeze bağlı Tuzcuzade Mahallesi'nde 102 yaşındaki Saime Yılmaz ile Şingah Mahallesi'nde 102 yaşındaki Huri Özen'i evlerinde ziyaret etti.

Asırlık çınarlarla bir süre görüşen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını ve hediyelerini ileten Epcim, Yılmaz ile Özen'in gününü kutladı.

Ziyarette Epcim'e, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatma Ayık eşlik etti.