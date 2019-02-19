Bayburt Valisi Pehlivan'ın Hastaları Ziyaret Etti

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, çeşitli hastalıkları nedeniyle evde bakım hizmeti alan bazı hastaları ziyaret etti.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, çeşitli hastalıkları nedeniyle evde bakım hizmeti alan bazı hastaları ziyaret etti.



Pehlivan, ilk olarak Kaleardı Mahallesi Nergis Sokak'ta eşi ve çocuklarıyla yaşayan görme engelli Süleyman Akdeniz'i ziyaret etti.



Süleyman Akdeniz ve ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Pehlivan, Akdeniz ailesinin taleplerini dinledi.



Vali Pehlivan daha sonra aynı mahallede ailesiyle ikamet eden demans hastası Fatma Yalçın'ı da ziyaret ederek, aile yakınlarından Yalçın'ın durumu hakkında bilgi aldı.



Devletin son yıllarda diğer alanlarda olduğu gibi evde bakım hizmeti alanında da reform denilecek önemli hizmetleri hayata geçirdiğini belirten Vali Pehlivan, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son yıllarda sosyal hizmet alanındaki hizmetlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Ne mutlu ki bu imkanlar var ve vatandaşlarımız bu imkanlardan yararlanabiliyor." dedi.



Pehlivan'a ziyaretlerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hayrettin Haluk Akkoyunlu, Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Abdullah Kahveci, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu ile Sağlık İl Müdür Vekili Ekrem Hatipoğlu eşlik etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Memurlar, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Taleplerini Belirledi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında 2 Ayrı Suçtan Soruşturma Başlatıldı

Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Riskli Alanların 3 Ay İçinde Bakanlığa Bildirilmesi Gerekiyor

Yargıtay'dan Emsal Karar: Genel Cerrah Estetik Yapamaz