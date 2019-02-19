Son Dakika Haberleri: Bayburt Valisi Pehlivan'ın Hastaları Ziyaret Etti

Bayburt Valisi Pehlivan'ın Hastaları Ziyaret Etti

31 dakika önce

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, çeşitli hastalıkları nedeniyle evde bakım hizmeti alan bazı hastaları ziyaret etti.

Bayburt Valisi Pehlivan'ın Hastaları Ziyaret Etti, System.String[]
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, çeşitli hastalıkları nedeniyle evde bakım hizmeti alan bazı hastaları ziyaret etti.

Pehlivan, ilk olarak Kaleardı Mahallesi Nergis Sokak'ta eşi ve çocuklarıyla yaşayan görme engelli Süleyman Akdeniz'i ziyaret etti.

Süleyman Akdeniz ve ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Pehlivan, Akdeniz ailesinin taleplerini dinledi.

Vali Pehlivan daha sonra aynı mahallede ailesiyle ikamet eden demans hastası Fatma Yalçın'ı da ziyaret ederek, aile yakınlarından Yalçın'ın durumu hakkında bilgi aldı.

Devletin son yıllarda diğer alanlarda olduğu gibi evde bakım hizmeti alanında da reform denilecek önemli hizmetleri hayata geçirdiğini belirten Vali Pehlivan, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son yıllarda sosyal hizmet alanındaki hizmetlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Ne mutlu ki bu imkanlar var ve vatandaşlarımız bu imkanlardan yararlanabiliyor." dedi.

Pehlivan'a ziyaretlerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hayrettin Haluk Akkoyunlu, Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Abdullah Kahveci, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu ile Sağlık İl Müdür Vekili Ekrem Hatipoğlu eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:09 Kaynak: AA

Akdeniz, Hamza Pehlivan, Bayburt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Memurlar, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Taleplerini Belirledi HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında 2 Ayrı Suçtan Soruşturma Başlatıldı

Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Riskli Alanların 3 Ay İçinde Bakanlığa Bildirilmesi Gerekiyor Yargıtay'dan Emsal Karar: Genel Cerrah Estetik Yapamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 13:40:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt Valisi Pehlivan'ın Hastaları Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]