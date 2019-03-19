Bayburt Valisi Pehlivan, Kadın Girişimcilerle Bir Araya Geldi

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentteki kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentteki kadın girişimcilerle bir araya geldi.



Pehlivan, Valilik toplantı salonunda yaptığı konuşmada, Bayburt'ta göreve başladığı günden itibaren toplumun her kesimiyle bir araya geldiğini söyledi.



Yaptığı bu görüşmelerle yatırım, istihdam ve yeni iş alanlarının oluşmasına, var olanların ise geliştirilmesine yönelik bilgi alışverişleri gerçekleştirdiğini belirten Vali Pehlivan, "Bugün de siz değerli kadın girişimcilerimizle görüşmek istedik. Bu vesileyle hem devletimizin sunduğu imkanlarla ilgili sizleri bilgilendireceğiz ama asıl sizleri dinlemek istiyoruz." dedi.



Pehlivan, kadın girişimcilerin tespit, değerlendirme, görüş, öneri ve beklentilerinden Valilik ile bağlı kurumlarını ilgilendirenlerin ivedilikle çözümü, bunun dışındakileri ise ilgili bakanlıklara iletilmesi hususunda da aracılık yapılarak giderilmesini hususunda çalışmalar yapacaklarını ifade ederek, "Huzur şehir Bayburt ilimizde hanım girişimcilerin bu şekilde ölçeği ne olursa olsun üretime katkıya talip olmalarını çok önemsiyorum. Çünkü nihayetinde biz ülke olarak da il olarak da mücadelemizi kadınıyla erkeğiyle birlikte verdiğimizde inşallah güzel başarılara hep birlikte imza atacağız." diye konuştu.



Toplantıya, KOSGEB İl Müdürü Mete Emir, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin Karaman, Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Karabulut, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekteri Gökhan Önder Karaoğlu ile kentteki kadın girişimciler katıldı.

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