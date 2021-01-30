Bayburt ve Erzincan'da belediye ekiplerinden kar mesaisi - Son Dakika

Bayburt ve Erzincan'da belediye ekiplerinden kar mesaisi

30.01.2021 09:15

Bayburt ve Erzincan'da belediye ekiplerinden kar mesaisi Bayburt ve Erzincan'da kar yağışının ardından belediye ekiplerinin yoğun kar mesaisi başladı.

Bayburt ve Erzincan'da belediye ekiplerinden kar mesaisi

BAYBURT - Bayburt ve Erzincan'da kar yağışının ardından belediye ekiplerinin yoğun kar mesaisi başladı. Karla mücadele ekipleri, gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti.

Bayburt'ta kar yağışının ardından belediye ekiplerinin yoğun kar mesaisi başladı. Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri gece saatlerinden itibaren kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışması yaptı.

Şehir genelinde devam eden çalışmalarda greyder, kar küreme ve tuzlama aracı, kepçeler ve personeller aralıksız bir şekilde temizleme çalışmaları yapıyor.

Erzincan'da da yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte sahaya çıkan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmalarını şehrin tüm sokak ve caddelerinde aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yerleşkesinden, Şehirler Arası Otobüs Terminaline kadar tüm ana caddelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyorlar.

Kaldırımlarda da küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu 200 kişilik bir ekipte 13 Şubat Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Halitpaşa Caddesi ve Ordu Caddelerinde ki kaldırımlarda kar küreme çalışmalarına başladı. Karla mücadele için oluşturulan ekipler kar yağışı etkisini yitirene kadar çalışmalarını aralıksız devam ettirecekler.

Bayburt ve Erzincan'da belediye ekiplerinden kar mesaisi
Bayburt ve Erzincan'da belediye ekiplerinden kar mesaisi
Bayburt ve Erzincan'da belediye ekiplerinden kar mesaisi
Bayburt ve Erzincan'da belediye ekiplerinden kar mesaisi

Fen İşleri Müdürlüğü, Erzincan, Bayburt, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt ve Erzincan'da belediye ekiplerinden kar mesaisi - Son Dakika


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