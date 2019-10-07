Bayburt ve Erzincan'da fırtına etkili oldu

Bayburt ve Erzincan'da etkili olan fırtına bazı köylerde evlerin çatısını uçurdu, ağaçların dalını kırdı.



Bayburt ve Erzincan'da dün akşam saatlerinde hızı saatte 75 kilometreyi bulan fırtına hasara yol açtı. Bayburt'un Uğrak köyünde etkili olan fırtına bir evin çatısını uçurdu, bazı evlerin de bacaları yerinden söküldü. Yere savrulan çatı parçaları tehlike oluşturdu.



Erzincan'da da fırtına Ordu Caddesi üzerinde bir ağacın dallarını kırdı. Ağacın dallarının düştüğü bir otomobilde maddi hasar oluştu.



Öte yandan, ağaç kırıldığı sırada olay yerinden geçen 2 kişi, şans eseri yara almadan kurtuldu. - BAYBURT