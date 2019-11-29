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Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
6 saat önce
Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründüBAYBURT - Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:54 Kaynak: İHA
Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
BAYBURT - Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.
Bayburt kent merkezinde görülen yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kop Dağı Geçidinde sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Kar yağışının da etkili olduğu bölgede araç sürücüleri yavaş yavaş ilerleyebildi. Zeminin kar tuttuğu yüksek kesimlerde hava sıcaklığı da sıfırın altına düştü.
Erzincan'ın da yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Sakaltutan Geçidinde karayolları ekipleri yolda oluşabilecek buzlanmaya karşı çalışma başlattı.
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