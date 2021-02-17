Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor - Son Dakika

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Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

BAYBURT - Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi dolayısıyla ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bayburt'un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bayburt- Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı ile Bayburt- Gümüşhane kara yolundaki 1875 rakımlı Vauk Dağı geçitlerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ekipleri yolu trafiğe açık tutmak için ana güzergah üzerinde temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan- Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitleri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Trafik polisleri, yoğun kar yağışı nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde beklemeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.