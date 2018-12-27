Bayburt ve Gümüşhane'de 'Kar' Nedeniyle Araçlar Yolda Kaldı, Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
BAYBURT'ta 2 gündün etkili olan kar hayatı olumsuz etkilerken, Bayburt-Trabzon yolu Salmankaş geçidinde ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.
BAYBURT'ta 2 gündün etkili olan kar hayatı olumsuz etkilerken, Bayburt- Trabzon
yolu Salmankaş geçidinde ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Bayburt ve Gümüşhane
'de yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Bayburt'ta, 2 gündür etkili olan kar nedeniyle 59 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar
yağışının sürdüğü kentte, Bayburt- Trabzon yolu Salmankaş geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Çok sayıda ağır tonajlı araç yolda kalırken, sürücülerin yardımına Karayolları ekipleri yetişti. Yolda kalan kamyonlar, iş makineleri ile çekildi.
Kar nedeniyle Bayburt ve Gümüşhane'de ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. İki kentte, kamu kurumlarındaki hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayıldı. - Bayburt
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:24 Kaynak: DHA
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