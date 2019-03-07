Bayburt ve Trabzonda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
48 dakika önce
Bayburt merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Bayburt
merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayburt ve Trabzon
'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaparken 62,91 gram esrar ile yakalanan M.A. ile M.O.Ç, Bayburt Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:00 Kaynak: AA
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