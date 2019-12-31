Bayburt yaralı kartala evinde bakıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt yaralı kartala evinde bakıyor - Son Dakika

Bayburt yaralı kartala evinde bakıyor

6 saat önce

Yaralı kartala evinde bakıyorBayburt'ta çiftlikteki tavukları avlamaya çalıştığı sırada yere çakılarak yaralanan kartal, çiftlik sahibi Orhan Atlıhan Tekdemir tarafından tedavi altına alındı.

Yaralı kartala evinde bakıyor

Bayburt'ta çiftlikteki tavukları avlamaya çalıştığı sırada yere çakılarak yaralanan kartal, çiftlik sahibi Orhan Atlıhan Tekdemir tarafından tedavi altına alındı. Uçamayan kartal, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Bayburt'un merkeze bağlı Kop Köyü'ndeki çiftlikte tavukları avlamaya çalıştığı sırada yere çakılan kartal, yaralandı. Çiftlik sahibi Orhan Atlıhan Tekdemir, yaralı halde bulduğu kartalı veterinere götürerek tedavi ettirdi. Uçamayan kartalı evinde bakıma alan Tekdemir, 'Paşa' adını verdiği kuşu özenle besliyor. Kartal tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Orhan Atlıhan Tekdemir, 'Kartal, çiftlikteki hayvanlarıma niyetlenmişti. Yere sert inişi sırasında sendeledi. Kendinden geçmişti. Sobayı yaktım, elimle sosis yedirdim. Veterinere götürdüm. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Uçmakta biraz tereddüt yaşıyor. İyileşene kadar bakmaya devam edeceğiz. Her ne kadar tavuklarımızı yese de ona sahip çıkacağız dedi.

Bayburt yaralı kartala evinde bakıyor

Bayburt, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:25 Kaynak: DHA
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