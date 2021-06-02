Bayburt yeni bir fotoğraf çekim platosuna kavuştu - Son Dakika

Bayburt'ta Ahsen Fotoğraf Çekim Platosunun açılışı gerçekleştirildi.
Hilal Karaer ve Sami Elçi'ye ait Ahsen Fotoğraf Çekim Platosunun açılışı Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ve belediye meclis üyelerimizin katıldığı törenle gerçekleştirildi.
Açılışın ardından Vali Epcim ve Başkan Pekmezci platoyu gezerek işletme sahiplerinden bilgi aldılar. - BAYBURT
Kaynak: İHA
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