Bayburt Ziraat Odası 26. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Bayburt
Ziraat Odası Başkanlığı'na Abuzer Yıldırımtepe yeniden seçildi.
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan
, Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen 26. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, çiftçiliğin insanlık tarihinin en eski mesleği olduğunu, bunun için de insanlık tarihinin oluşumu ve şekillenmesinde çiftçilerin çok büyük fonksiyonlarının olduğunu söyledi.
Emektarlık ve cefakarlık sıfatının tam karşılığının çiftçilerde olduğunu belirten Pehlivan, şöyle devam etti:
"Çiftçilerimizin emeğinin karşılığını her geçen gün daha fazla bulması, üretilen ürünlerin katma değerinin artması konusunda çok üst düzey çabalar var. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde meslek odalarımızın destekleriyle bizatihi ve elbetteki değerli çiftçilerimizin de gayretleriyle çok önemli mesafeler alındı. İnşallah bundan sonra da alınmaya devam edecek."
Abuzer Yıldırımtepe de 12 yıl önce ilk göreve seçildiği Bayburt Ziraat Odası Başkanlığı'nı sıfırdan alarak bugün 14 bin üyesi, iktisadi işletmesi ve toplamda 800 milyonluk sermayesiyle Türkiye
'nin rol model ziraat odası konumuna taşıdığını ifade etti.
Konuşmaların ardından 181 delegenin oy kullandığı seçimlerde, 152 delegenin oyunu alan Abuzer Yıldırımtepe yeniden başkanlığa seçildi.
Seçimlerde Tevhit Uğurlu
ise 25 oy aldı, 4 oy da geçersiz sayıldı.