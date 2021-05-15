BAYBURTLU ÇİFTÇİLERİN BAYRAMDA TARLA MESAİSİ - Son Dakika

BAYBURTLU ÇİFTÇİLERİN BAYRAMDA TARLA MESAİSİ

15.05.2021 15:12

BAYBURT'ta, kısıtlamadan muaf olan çiftçiler, Ramazan Bayramı'nda da tarlalarında ekim ve sulama yaparak, çalışmalarını sürdürdü.

BAYBURT'ta, kısıtlamadan muaf olan çiftçiler, Ramazan Bayramı'nda da tarlalarında ekim ve sulama yaparak, çalışmalarını sürdürdü.

Kentte geçen aylarda etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle birçok hububat ürünü, erken ekildiği için zarar gördü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce de çiftçilere tohum desteğinde bulunuldu. Kısıtlamadan muaf olan çiftçiler, Ramazan Bayramı'nın son gününde de tarlalarında yeniden ekim ve sulama yaparak, çalışmalarını sürdürdü. Traktörlerle çalışmaların devam ettiği Kabaçayır köyünde çiftçiler, beklenen yağış öncesi ektikleri yulaflara gübreleme işlemi yaparken, mahsullerini de hububat sezonuna yetiştirmeye çalışıyor.

Çiftçi Tahsin Gada, 1 ay önce ekimini yaptığımız şeker pancarıyla yoncaları 5 gün önce don vurdu. Şimdi tekrar ekim yapmak durumunda kaldık. Allah yardımcımız olsun. Şeker pancarı, yulaf, bunları 20 gün önce ekmiştik; fakat dondan dolayı yeniden ekim yapıyoruz. İnşallah hububat sezonuna yetiştireceğiz? dedi.

BAYBURTLU ÇİFTÇİLERİN BAYRAMDA TARLA MESAİSİ
BAYBURTLU ÇİFTÇİLERİN BAYRAMDA TARLA MESAİSİ
BAYBURTLU ÇİFTÇİLERİN BAYRAMDA TARLA MESAİSİ
BAYBURTLU ÇİFTÇİLERİN BAYRAMDA TARLA MESAİSİ
BAYBURTLU ÇİFTÇİLERİN BAYRAMDA TARLA MESAİSİ
BAYBURTLU ÇİFTÇİLERİN BAYRAMDA TARLA MESAİSİ
BAYBURTLU ÇİFTÇİLERİN BAYRAMDA TARLA MESAİSİ
BAYBURTLU ÇİFTÇİLERİN BAYRAMDA TARLA MESAİSİ
BAYBURTLU ÇİFTÇİLERİN BAYRAMDA TARLA MESAİSİ

Ramazan Bayramı, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAYBURTLU ÇİFTÇİLERİN BAYRAMDA TARLA MESAİSİ - Son Dakika


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