Son Dakika › Güncel › Bayburtlu esnaftan ihtiyaçlı aileler için yardım paketi - Son Dakika
Bayburtlu esnaftan ihtiyaçlı aileler için yardım paketi
6 saat önce
Bayburtlu esnaf Orhan Karaaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelerin alması için yardım paketleri hazırlayarak iş yerinin önüne bırakıyor.
Bayburtlu esnaf Orhan Karaaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelerin alması için yardım paketleri hazırlayarak iş yerinin önüne bırakıyor.
Merkeze bağlı Şeyhhayran Mahallesi Albay Sıtkı Özer Caddesi üzerindeki iş yerinde sebze ve meyve satan 34 yaşındaki Karaaslan, Kovid-19 nedeniyle dayanışmanın daha da önem kazandığı bugünlerde ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye kadar verdi.
İhtiyacı olanlar için hazırladığı yardım paketlerini iş yerinin önüne koyan Karaaslan, "Tüm esnafımıza buradan sesleniyorum. Koronavirüs nedeniyle iş yerini açamayan, işlerini kaybeden dostlarımıza böyle bir kampanya başlattık. Bütün esnafımızdan bu desteği bekliyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:44 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu