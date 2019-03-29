Son Dakika Haberleri: Bayburtlu Gencin Kendisine Tepki Gösteren Kadına Karşı Tavrı Takdir Topladı

Bayburtlu Gencin Kendisine Tepki Gösteren Kadına Karşı Tavrı Takdir Topladı

50 dakika önce

İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul, yaşadıklarını anlattı.

İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul, yaşadıklarını anlattı.[Haberin detayı için

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:55 Kaynak: Youtube

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