Bayburtlu Gencin Kendisine Tepki Gösteren Kadına Karşı Tavrı Takdir Topladı
50 dakika önce
İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul, yaşadıklarını anlattı.
İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul, yaşadıklarını anlattı.[Haberin detayı için
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:55 Kaynak: Youtube
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