Son Dakika Haberleri: Bayburtlu Hayırsever Kardeşlerden Suriyelilere Yardım

Bayburtlu Hayırsever Kardeşlerden Suriyelilere Yardım

1 saat önce

Bayburt'ta, hayvancılık yapan Recep Ali Yaya ve Süleyman Yaya kardeşlerin bağışladığı bir tır un, Suriye'ye gönderildi.

Bayburtlu Hayırsever Kardeşlerden Suriyelilere Yardım, System.String[]
Bayburt'ta, hayvancılık yapan Recep Ali Yaya ve Süleyman Yaya kardeşlerin bağışladığı bir tır un, Suriye'ye gönderildi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Türk Dünyası Parkı önünde düzenlenen törende, Recep Ali Yaya ve Süleyman Yaya kardeşlere gösterdikleri bu duyarlılık dolayısıyla teşükkür etti.

Hayvancılık yapan iki kardeşin bağışladığı bir tır unun Suriye'ye Afet ve Acil Durum (AFAD) Bayburt İl Müdürlüğü aracılığıyla ulaştırılacağını belirten Pehlivan, "Recep Ali Yaya ve Süleyman Yaya kardeşler bu duyarlılığı geçen yılda Zeytin Dalı Harekatı devam ederken göstermiş ve iki danasını, operasyona katılan Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı" dedi.

Pehlivan, Suriye'ye AFAD aracılığıyla gönderilen un yardımının iki kardeşin duyarlılığının devamı olduğunu dikkat çekerek, "Suriye'de ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatmak maksadıyla bu bir tırlık unu yine kendileri finanse ettiler. Ben bu hayırları dolayısıyla Recep Ali Yaya ve Süleyman Yaya kardeşlere bir kez daha Bayburt ve Türk milleti adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi son yıllarda da özellikle kendi coğrafyasında yaşanan hadiselere azami derecede hassasiyet gösterdiğini anlatan Pehlivan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Suriye'de ki insanların yaşamış oldukları güvenlikle ilgili sıkıntılar ve insani anlamda yaşanan sıkıntılara da yine ülkemiz bu tarihi misyonuna da uyacak şekilde duyarsız kalmadı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bütün bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşları bu insanların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Güvenlik anlamındaki destekler ilgili güvenlik birimlerimiz aracılığıyla, insani yardımlarda AFAD, Kızılay gibi ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok insani yardımın içinde olan sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bu yardımlar yerlerine ulaştı, ulaşmaya da devam ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:42 Kaynak: AA

AFAD, Bayburt, Suriye, Güncel
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