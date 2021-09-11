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Bayburtlu liseli gençler yaptıkları insansız hava araçlarıyla TEKNOFEST'te final yolunda - Son Dakika

Bayburtlu liseli gençler yaptıkları insansız hava araçlarıyla TEKNOFEST'te final yolunda

11.09.2021 10:28

Bayburtlu liseli gençler yaptıkları insansız hava araçlarıyla TEKNOFEST'te final yolunda Bayburtlu gençler iki farklı ekiple katıldıkları TEKNOFEST liseler arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda 56 takım arasına girerek, finale katılmaya hak kazandı.

Bayburtlu liseli gençler yaptıkları insansız hava araçlarıyla TEKNOFEST'te final yolunda

BAYBURT - Bayburtlu gençler iki farklı ekiple katıldıkları TEKNOFEST liseler arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda 56 takım arasına girerek, finale katılmaya hak kazandı.

13 Eylül'de Bursa'da düzenlenecek olan Türkiye finallerinde yarışacak Teyyareciler ve Robohatip İHA ekibi deneme uçuşları gerçekleştirerek final öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fen Lisesi öğrencilerinin bulunduğu İHA takımının çalışmalarını inceleyen Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Teyyareciler ve Robohatip ekibi öğrencilerini tebrik ederek, "Öğrencilerimizi attıkları bu cesur adımdan dolayı kutluyorum, öğrencilerimize destek olan öğretmenlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum" dedi.

Daha önceki yıllarda Samsun'da yapılan Robotik yarışmalara Bayburt'tan da öğrencilerin katıldığını ve burada Bayburt'u temsil eden öğrencilerin olduğunu hatırlatan Karakaşoğlu, "Biz Mustafa hocamla birlikte çocukların bu hevesini görünce, bu sene de TEKNOFEST'e hazırlanmaları için Model Uçak Atölyesi oluşturduk. Tasarım Beceri Merkezimizde Robotik Kodlama Atölyesi de oluşturduk. Öğretmenlerimiz ve çocuklarımız bu atölyelerimizi kullanarak bu uçakları ürettiler. Şu anda bu uçaklarımız çeşitli aşamalardan geçtikten sonra Türkiye finallerinde katılmaya hak kazandı. Ben finalde yarışacak olan öğrencilerimize, öğretmenlerine ve okul idarecilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Bilişim Teknojileri Öğretmeni Mustafa Çobanoğlu finalde Bayburt'u en iyi şekilde temsil etmek için çalıştıklarını söyleyerek, "TEKONOFEST İnsansız Hava Araçları Yarışmalarına Bayburt olarak iki takım olarak katıldık. Bu yarışma üç eleme şeklinde ilerliyor. Birinci eleme kavramsal tasarı raporu denilen kısım. Biz o aşamayı başarıyla geçerek ilk 100 takım içerisine girdik. Daha sonra detaylı tasarım raporu ve uçuş kanıt dediğimiz aşama var. Bunu da başarıyla tamamlayarak 56 takım içerisine girdik ve finalist olmaya hak kazandık. 13 Eylül tarihinde Bursa'da Bayburt'u inşallah başarıyla temsil edeceğiz" dedi.

"Hem manuel hem de otoman iki farklı ekip hazırladık"

Bayburt Fen Lisesi Teyyareciler takımını finallere hazırlayan eğitmen Erdinç Yaya iki farklı ekip kurduklarını dile getirerek, ekipler hakkında bilgi verdi. Yaya, "Ekibimizin birini otoman olacak şekilde tasarladık. Diğerini ise tamamen manuel uçuş şeklinde tasarladık. Böylelikle öğrencilerin hem manuel el göz koordinasyonlarını zirveye çıkarmayı planladık, diğer taraftan da yazılım bilgilerini tamamlamayı düşledik. Böylelikle hem bu yıl, hem gelecek yıllar açısından zeminlerini hazırlayarak kendilerine bir ışık olmayı hedefledik" diye konuştu.

Bayburtlu liseli gençler yaptıkları insansız hava araçlarıyla TEKNOFEST'te final yolunda
Bayburtlu liseli gençler yaptıkları insansız hava araçlarıyla TEKNOFEST'te final yolunda
Bayburtlu liseli gençler yaptıkları insansız hava araçlarıyla TEKNOFEST'te final yolunda
Bayburtlu liseli gençler yaptıkları insansız hava araçlarıyla TEKNOFEST'te final yolunda

İmam Hatip Liseleri, Bayburt, Türkiye, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburtlu liseli gençler yaptıkları insansız hava araçlarıyla TEKNOFEST'te final yolunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburtlu liseli gençler yaptıkları insansız hava araçlarıyla TEKNOFEST'te final yolunda - Son Dakika
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