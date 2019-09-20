Son Dakika Haberleri: Bayburtlu Şehit Türkoğlu kabri başında anıldı
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Bayburtlu Şehit Türkoğlu kabri başında anıldı

5 dakika önce

Diyarbakır'da Mermer Jandarma Karakoluna hain teröristlerin bombalı araçla yaptığı saldırıda şehit düşen Bayburtlu Jandarma Astsubay Üstçavuş Halil Türkoğlu, kabri başında anıldı.

Bayburtlu Şehit Türkoğlu kabri başında anıldı, System.String[]

Diyarbakır'da Mermer Jandarma Karakoluna hain teröristlerin bombalı araçla yaptığı saldırıda şehit düşen Bayburtlu Jandarma Astsubay Üstçavuş Halil Türkoğlu, kabri başında anıldı.


Gaziler Günü dolayısıyla Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ve beraberlerindeki heyet, Diyarbakır'da Mermer Jandarma Karakoluna PKK'lı teröristlerin bombalı araçla yaptığı saldırıda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Halil Türkoğlu'nun kabrini ve Şehit Osman türbelerini ziyaret ederek dua ettiler.


Belediye Başkanı Pekmezci aynı zamanda Şehit Osman türbeleri ve alanda bulunan tarihi mezarlarla ilgili Vali Epcim'e bilgi verdi.


Şehitlerin yad edilmesinin ardından şehit ve gazi aileleri de unutulmadı. Bayburt protokolü Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.


Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini ifade eden Vali Epcim, şehitlerin aile ve yakınlarının devlete ve millete emanet olduğunu söyledi.


Şehitliğin en kutsal mertebe olduğunu bütün şehit ve gazi ailelerinin de gururu ve onurunu en iyi şekilde taşıdıklarını söyleyen Epcim, "Bizler ne yapsak vatan uğruna, bayrak uğruna evlatlarını şehit veren ailelerin acısını dindiremeyiz. Ancak bize şehitlerden bir emanet olarak kalan bütün şehit ailelerimiz ile vücudundan bir uzvunu vatan uğruna kaybetmiş gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Devletimizin imkanları kendilerinin hizmetindedir." dedi. - BAYBURT

Diyarbakır, Jandarma, Türkoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
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