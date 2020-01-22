Bayburtlu Ünlü Halk Şairleri kitabı yayımlandı - Son Dakika
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Bayburtlu Ünlü Halk Şairleri kitabı yayımlandı

6 saat önce

Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAKÜTAM) tarafından "Bayburtlu Ünlü Halk Şairleri" kitabı yayımlandı.

Bayburtlu Ünlü Halk Şairleri kitabı yayımlandı, System.String[]

Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAKÜTAM) tarafından "Bayburtlu Ünlü Halk Şairleri" kitabı yayımlandı.

Kitabın yazarı Prof. Dr. Hamdi Güleç, Bayburt'un aşıklar, halk şairleri diyarı olduğunu belirterek, "Bayburt'ta pek çok halk şairi yetişmiştir. Bunların içinde en önemlileri Zihni, Celali ve Hicrani'dir. Bunlarla beraber bu eserde Bayburtlu ünlü halk şairlerinden on aşık tanıtılıyor." dedi.

Özellikle eserin yayınlanmasında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un çok büyük desteği olduğunu ifade eden Güleç, Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik ve idari personellerine ve kitapların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Coşkun, kitap için yazdığı takdim yazısında şunları kaydetti:

"Bayburtlu Ünlü Halk Şairleri adlı eser dizisi, halk edebiyatımızın en güzel örneklerini teşkil eden ve Bayburt'un edebi çevresini tanıtan değerli bir çalışmadır. Bayburtlu halk şairlerinin şiir dünyalarını ele alan bu çalışma, her şair için ayrı bir kitaptan meydana gelmiştir."

Coşkun, bu titiz çalışmadan dolayı Prof. Dr. Güleç'e, Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi personellerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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