Son Dakika Haberleri: Bayburtlular Başkan Kurt ile Buluştu

Bayburtlular Başkan Kurt ile Buluştu

1 saat önce

Eskişehir Bayburtlular Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıyam Bayram ve Yönetim Kurulu üyeleri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Bayburtlular Başkan Kurt ile Buluştu, System.String[]
Eskişehir Bayburtlular Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıyam Bayram ve Yönetim Kurulu üyeleri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirilen ziyarette, Dernek Başkanı Kıyam Bayram dernek çalışmaları hakkında Başkan Kurt'a bilgi verdi. Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Bayram, Başkan Kurt'a çalışmalarında başarılar diledi. Bayram ayrıca, Başkan Kurt'u 9 Mart tarihinde gerçekleştirecekleri Bayburt Birlik Gecesine davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, hemşehri derneklerinin birlik ve beraberlik için çok önemli olduğunu belirtti. Başkan Kurt, Eskişehir Bayburtlular Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıyam Bayram'a ve Yönetim Kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:33 Kaynak: İHA

Eskişehir, Odunpazarı, Güncel
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