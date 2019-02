Bayburtlulardan Başkan Tok'a Destek

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a destek ziyaretleri sürüyor.

Samsun Bayburtlular Derneği Başkanı Hakan Tali ve Dernek Yönetimi Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.



Samsun Bayburtlular Derneği Başkanı Hakan Tali ve Dernek Yönetimi ziyaret ettikleri Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u çok başarılı bir hizmet dönemi geçirdiğini belirterek, "Hizmetleri, yatırımları ve çalışmaları dolayısıyla kendisini tebrik ediyoruz. Sağ olsun Belediye Başkanımız Erdoğan Tok, bize her platformda destek oluyor. Kendisine samimi duyguları ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.



Memleket işi, gönül işi



"Herkese yüreğimizi ve gönlümüzü açtık" diyen Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Bizim siyasetten muradımız, bölgemize, ilçemize ve milletimize hizmet etmek, milletimizin sevincini büyütmek oldu. Hemşerilerimizin sevinci sevincimiz. Üzüntüsü üzüntümüz oldu. Siyasetimizin merkezini bu duygu ve bu düşünce oluşturdu. Bu düşünceyle halkımızın düğününde cenazesinde, vatandaşımızın doğumundan ölümüne, iyi ve her önemli anında yanında olduk. Gecemizi gündüzümüze katarak teşkilatımızla, çalışma arkadaşlarımızla birlikte her şeyin en iyisine layık olan hemşerilerimiz için İlkadımımız için çalıştık. İlkadım'a yakışan hizmetleri yaptık. Bu büyük başarıları STK ve hemşehri derneklerimiz ile olan gönül birliğine borçluyuz. Hemşeri derneklerimiz kuruldukları kentlere kültürel anlamda büyük zenginlikler katar. Aynı şekilde hemşeri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar. Bu anlamda yerel yönetimler olarak bizlerde gönül gönüle ve omuz omuza vererek hemşeri derneklerimiz ile bir arada olmaya devam edeceğiz. Gönül belediyeciliği olarak çalışmalarımızın merkezi konumunda her daim STK ve hemşehri derneklerimiz olacak " şeklinde konuştu.



Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, toplu fotoğrafın çekilmesiyle son buldu. - SAMSUN

