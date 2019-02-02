Son Dakika Haberleri: Bayburtspor'dan Anlamlı Ziyaret

Bayburtspor'dan Anlamlı Ziyaret

1 saat önce

Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü futbolcuları, Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek Huzurevi sakinleri ile bir araya geldiler.

Bayburtspor'dan Anlamlı Ziyaret, System.String[]
Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü futbolcuları, Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek Huzurevi sakinleri ile bir araya geldiler.

Huzurevi sakinleri ile selamlaşan Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Ferruh Özgün "Çok daha önce düşündüğümüz ama antrenmanlardan ancak vakit bulabildiğimiz bugün geç de olsa ziyaretimizi gerçekleştirmenin ve bu birlikteliği paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü Futbolcuları beraberinde getirdikleri karanfilleri Huzurevi sakinlerine takdim ederken, çikolata ikramında bulundular.

Huzurevi'nde kalan bütün yaşlılarla tek tek ilgilenen Futbolcular ve Teknik Ekip huzurevi sakinlerinin hayır dualarını alarak ayrıldılar. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:35 Kaynak: İHA

Spor
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