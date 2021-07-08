Üye Girişi
Bayburtspor yeni sezon hazırlıklarına tam kadro başladı - Son Dakika

Bayburtspor yeni sezon hazırlıklarına tam kadro başladı

08.07.2021 15:48
Bayburtspor yeni sezon hazırlıklarına tam kadro başladı, System.String[]

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bayburtspor, görücüye çıktı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bayburtspor, görücüye çıktı. Takımın İbrahim Şenyiğit Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ilk antrenmanda futbolcular basına tanıtıldı.

Geçen sezon özellikle ligin ikinci yarısında elde ettiği başarılı sonuçlarla taraftarlara gelecek sezon için umut aşılayan Bayburtspor, yeni sezon hazırlıklarına erken başladı. Sezon sonu yeniden yapılanma sürecine giren takımda yeni isimlerle yola devam kararı alındı. Bu süreçte sponsorluk anlaşmalarına da imza atan kulüp, diğer yandan kadrosuna yeni isimler kazandırdı.

Yapılanma sürecini tamamlayarak sezon hazırlıklarına başlayan sarı siyahlı ekip, yönetim kadrosu, teknik heyet ve futbolcularla taraftarın karşısına çıktı. Kulübün İbrahim Şenyiğit Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen ilk antrenmanında Vali Cüneyt Epcim, oyuncularla bir araya geldi.

Etkinlikte yeni sezon için kurban kesilerek dua edildi.

Vali Epcim, burada yaptığı konuşmada Bayburtspor'u bu sezon üst noktalara taşımak için çok önemli bir yol haritası belirlediklerini söyledi. Belirlenen yol haritasının uygulanmaya başlandığını ifade eden Vali Epcim, özellikle eksikliği hissedilen tarafların düzeltilmesiyle önemli başarılara imza atacak bir kadro oluşturduklarını belirtti.

Teknik patron Hakan Yılmaz'ın vizyonuna güvendiklerini ve bu noktada takıma önemli katkıları olacağının altını çizen Vali Epcim, "Biz buna güveniyoruz. Geçen yıl, kendi grubunda ikinci yarıda bu takım en iyi üçüncü takım oldu. Bu sene bu destekle birlikte inanıyorum ki; şampiyonluğa oynayacak bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Tabii ki futbolcularımızın özverili gayretleri bu sürece destek verecek. Biraz onlar, biraz yönetim fedakarlık yapacak. Hepimiz onlara yardımcı olacağız, destekleyeceğiz. Maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayacağız ve şehrimizin futbol altyapısını da çok ileri taşımayı planlıyoruz." diye konuştu.

Sürecin sadece ligde kalmayı hedefleyen bir amaç taşımadığına dikkat çeken Vali Epcim, "Bayburtspor'u iyi yönetilen bir kulüp haline getirmek, futbolcusuyla, kulüp çalışanlarıyla ve taraftarlarımızla birlik, beraberlik içerisinde futbol kulübümüzü çok ileri noktalara taşımak istiyoruz. Bu sene çok önemli transferlerle bu süreci destekledik. İnşallah şampiyonluğa doğru giden, şampiyonluk hedefiyle var olan bir takım olarak başarı olacaksınız. Sizlere canı gönülden başarılar diliyoruz." dedi.

Kulübü iyi noktalara taşımayı amaçladıklarını belirten Vali Epcim, bunun sadece maddi kaynakla olamayacağına işaret etti. Kulüp Başkanı Celil Çalışkan'ın bu noktada önemli çalışmaları olduğunu açıklayan Vali Epcim, şöyle devam etti: "Tabii ki bizlere düşen onları desteklemek. Ayrıca kulübün ve şehrimizin diğer dinamiklerini harekete geçirecek, özellikle yurt dışında ve İstanbul'da çok önemli iş adamlarımız var Bayburtspor'a onların da destek vereceklerini ümit ediyoruz. Onların da desteğini bekliyoruz. Bu kulübü en iyi noktalara getirmeyi planlıyoruz. Güzel bir ortam. Manevi, huzurlu, sakin bir şehirde yaşayacaksınız. Ama başarıyı böyle şehirlerde bulmak çok önemlidir. Küçük şehirden büyük başarılar elde etmek hepiniz için de önemli bir motivasyon olacaktır. Buradaki küçük başarı çok büyük ses getirecektir diye düşünüyorum. Hepinize tekrardan başarılar diliyorum."

Teknik Direktör Hakan Yılmaz da teknik heyet ve sporcular adına enerjinin çok önemli olduğunu kaydetti. Sezon hazırlıklarına kulüp düzeyinde ilk defa bu kadar erken başlandığının altını çizen Yılmaz, "Çok uzun zamandır Bayburtspor'da hep sezon başlarken kurulan takımlarla lige girilmiş. İlk defa bu kadar erken bir hazırlık var. İlk defa bu kadar erken bir dönemde başlangıç var. Yüksek katılımlı bir sezon başı hazırlığı içerisindeyiz. Süreçte yönetimimiz, belediye başkanımız, yeni rektörümüz ki; çok kıymetli, çok destek oluyor bize. Arka planda sporla alakalı bütün testlerimizin tamamında eli arkamızda. ve tabii ki yükün ağırlığının tamamını taşıyan Valimiz. Bu bizim için çok kıymetli. Öncelikle bu birliktelik dolayısıyla bütün sporcularım adına teşekkür ediyorum. Bize düşen tüm şehrin yükünü sportif anlamdaki sonuçlarla taşımak. Ben Çocuklara çok güveniyorum. Ekibime çok güveniyorum. Beraber, bu enerji ile çok iyi işler çıkacağını düşünüyorum. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. İnşallah bu başlangıcın sonucu da şampiyonluk olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Epcim, destekleri dolayısıyla Başkan Çalışkan ile sponsor Muhammet Karaoğlu'na teşekkür etti.

Daha sonra tesiste incelemelerde bulunan Vali Epcim, takımın tam kadro halinde gerçekleştirdiği sezonun ilk antrenmanını izledi.

Etkinlikte Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, kulüp yöneticileri ve taraftarlar yer aldı. - BAYBURT

Bayburtspor yeni sezon hazırlıklarına tam kadro başladı
Bayburtspor yeni sezon hazırlıklarına tam kadro başladı
Bayburtspor yeni sezon hazırlıklarına tam kadro başladı
Bayburtspor yeni sezon hazırlıklarına tam kadro başladı
Bayburtspor yeni sezon hazırlıklarına tam kadro başladı
Bayburtspor yeni sezon hazırlıklarına tam kadro başladı

Cüneyt Epcim, Hakan Yılmaz, Yol Haritası, dua, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayburtspor yeni sezon hazırlıklarına tam kadro başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil 22:40 Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil Survivor'da skandal 22:00 Survivor'da skandal "hırsızlık" açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti İsveç'te içinde 9 kişinin bulunduğu uçak düştü 21:53 İsveç'te içinde 9 kişinin bulunduğu uçak düştü
Son Dakika: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye gözdağı: Müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz 20:38 Son Dakika: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye gözdağı: Müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini 19:48 Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini "düşmüştür" diye savundu Şahan Gökbakar'ın 19:03 Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme
Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi 18:11 Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu 13:25 Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti         
22:41
Adana Demirspor, David Luiz'e 2 yıllık sözleşme önerdi Adana Demirspor, David Luiz'e 2 yıllık sözleşme önerdi         
22:00
Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi         
22:00
Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı         
20:54
Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı         
19:51
Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu         
19:27
Meclis'te vekilleri şaşırtan müzik yasağı protestosu! CHP'li vekil türkü söyledi Meclis'te vekilleri şaşırtan müzik yasağı protestosu! CHP'li vekil türkü söyledi         
18:16
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 22:58:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayburtspor yeni sezon hazırlıklarına tam kadro başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement