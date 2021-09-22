TÜYİSEN Genel Başkanı Baydar'dan öğrencilerin barınma sorunuyla ilgili açıklama - Son Dakika

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Başkanı Ahmet Baydar, eğitimini ikamet ettiği şehirden başka yerde sürdürecek öğrencilerin barınma sorunu yaşamasıyla ilgili basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Baydar, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin açıkta kaldıkları, barınma hizmeti verecek yurt bulamadıkları, yurt fiyatlarının fahiş olduğu" gibi haberlerin basında yer aldığını belirterek, "Bu gibi haberler öğrencilerimizin barınma sorununu çözmediği gibi onların, 'Konaklayacak yer bulamayacağım' kaygısıyla kaçak faaliyet gösteren ve güvenli olmayan yerlere yönelmelerine neden olabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Geçen yıllara göre Kredi Yurtlar Kurumu'nun yatak kapasitesinde azalmanın aksine artış olduğunu belirten Baydar, "Hala faaliyet göstermeye devam eden özel öğrenci yurtlarının fiyat artışları ise fahiş olmayıp bağlı oldukları yönetmeliğin izin verdiği ölçüde Mayıs ayı enflasyon rakamı oranında artmıştır." açıklamasında bulundu.

Çoğu sektör gibi özel öğrenci yurtlarının da salgından etkilendiğini vurgulayan Baydar, şunları kaydetti:

"Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı olarak devlet denetiminde faaliyet gösteren ve 2019 Mart ayı itibariyle toplam yatak kapasitesi 300 binleri aşan özel öğrenci yurtları, salgından dolayı üniversitelerin uzaktan eğitim yapmasıyla 2 yıla yakın kapalı kalmıştır. Sendikamıza ulaşan bilgilere göre bu süreçte devletçe yapılan salgın yardımlarından yeterince faydalanılamaması gibi sebeplerle yurt genelinde milli ve öz sermaye ile açılmış olan pek çok özel öğrenci yurdu kapısına kilit vurarak sektörden çekilmiştir. Bu durum özel öğrenci yurtlarının yatak kapasitesinin ciddi oranda azalmasına neden olmuştur."

Baydar, Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren özel öğrenci yurtlarının yatak kapasitesinin eski seviyelere çıkabilmesi için gerekli olduğunu belirttiği konuları şöyle sıraladı:

"Kredi Yurtlar Kurumu tarafından bina kiralayarak yatak kapasitesini artırma yönteminden vazgeçilerek kira, tezyin, personel giderleri vb. olmadan halen faal durumda olan özel öğrenci yurtlarından daha uygun fiyatlarla konaklama hizmeti satın alınması gerekir. Kredi Yurtlar Kurumu Yurtları ile kamu yararına çalışan vakıf ve dernek yurtlarından konaklama hizmeti alan yükseköğrenim öğrencilerine devletçe verilen beslenme ve barınma yardımının, özel öğrenci yurtlarında kalan yükseköğrenim öğrencilerine de verilerek adı geçen kurumlarla özel öğrenci yurtları arasında ortaya çıkan haksız rekabetin ortadan kaldırılması gerekiyor.

En önemlisi de özel yurtlara verilecek bu destekten yararlanmak isteyecek tüm öğrenciler, kaçak işletilen apart, stüdyo daire ve evlerden uzaklaşarak, devletin denetiminde olan yurtlara yöneleceği için neredeyse kayıt dışılığın tamamının önüne geçilmiş olunacaktır ve buralardaki gençlerin bazı gayri ahlaki yaşantılara, alkol, uyuşturucu vb. alışkanlıklara daha yakın olma eğilimlerinin de önüne geçilmiş olunacaktır. Özel öğrenci yurtlarından hizmet alan öğrenciler için anayasamızda yer alan eşitlik ilkesinin gerektirdiği uygulamaların devreye sokulması gibi uygulamalarla özel yurt sektörünü canlandırması, özel sektörün yeni yatırımlarla bu alana yönelmesinin sağlanması gerekir."

Baydar, sıraladığı tedbirlerin alınması durumunda basın ve yayın organlarında dile getirilen hususların ülke genelinde gündem oluşturmayacağını vurguladı.