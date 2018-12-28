Son Dakika Haberleri: Baydarol: AB'ye Tam Üyelik Düşünmek İçin Henüz Erken

Baydarol: AB'ye Tam Üyelik Düşünmek İçin Henüz Erken

1 saat önce

– Kültür Üniversitesi öğretim üyesi ve Avrupa Birliği (AB) Uzmanı Dr. Mithat Can Baydarol, AB'ye tam üyelik düşünmek için erken olduğunu söyledi.

Baydarol: AB'ye Tam Üyelik Düşünmek İçin Henüz Erken, System.String[]
– Kültür Üniversitesi öğretim üyesi ve Avrupa Birliği (AB)  Uzmanı Dr. Mithat Can Baydarol, AB'ye tam üyelik düşünmek için erken olduğunu söyledi.

DHA'nın sorularını yanıtlayan Baydarol, 2018 yılında genel olarak büyük bir belirsizliğin hakim olduğuna dikkat çekti ve henüz tam üyelik düşünmemek gerektiğini vurguladı.

Baydardol, "Almanya ile belli oranda sağlanan yakınlaşma sonucu görülen iyileşme belirtileri etkisiyle AB konusunda olumlu bir gidişat görüldü" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nda seçim döneminin gelmesiyle, Avrupalı politikacıların Türkiye'ye olumlu bir mesaj vermek istemeyeceklerini öngören Baydarol, "AB ile Türkiye arasındaki ilişkide iki önemli konu olan vize meselesi ve gümrük birliğinin güncellenmesi adımlarını düşünmek gerek" dedi.

Türkiye'nin gözünün 2019 yılında AB'den çok Irak ve Suriye sınırlarında olacağını söyleyen Baydarol, "Özellikle Fırat'ın doğusunda ABD'nin yerini dolduracak olan Fransa ile ilişkiler AB ilişkileri konusunda büyük rol oynayacak" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:29 Kaynak: DHA

İstanbul Kültür Üniversitesi, Avrupa Birliği, Ekonomi
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