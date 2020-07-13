Baydaş'tan Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesine ziyaret - Son Dakika

Baydaş'tan Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesine ziyaret

Malatya Beydağı Gençlik Merkezi'nde kurulan Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesini Gençlik Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ve eşi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Malatya Beydağı Gençlik Merkezi'nde kurulan Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesini Gençlik Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ve eşi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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Gençlik Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş Deneyap atölyesinin Malatya için çok önemli olduğunu, burada gençlerin alacağı eğitimle Malatya'ya ve Türkiye'ye hizmet edeceğini belirtti. Atölyeyi çok beğenen Bakan Yardımcımız uygulama sınavından sonra atölyede eğitimlerin başlayacağını müjdeledi.

İl Müdürü Ebubekir Kayhan Gençlik Merkezi Müdürü ve personel bu ziyaretinden dolayı Gençlik Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'a teşekkür ettiler. Gençlik Merkezi'nde bulunan Has odada da gençlerle sohbet eden Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş daha sonra gençlik merkezi önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ayrıldı.

Ülke gelişimine yüksek katkı sağlayabilecek yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi, bu öğrencilerin gelişimleri için gerekli desteklerin sağlanması, gençlerin takım çalışması, yenilikçi düşünce, proje geliştirme odaklı eğitim programları ile daha üretken olmaları için ülke genelinde yüz (100) Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmuştu. İlk aşamada, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla Trabzon olmak üzere toplam 12 il belirlenmiş olup, yeni dönemde 11/04/2019 tarihli 3. Yönlendirme Kurulu kararıyla, 18 il ( Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat) sürece dahil edilmişti. - MALATYA

İhsan Selim Baydaş, Malatya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Baydaş'tan Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesine ziyaret - Son Dakika Spor
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