Baydili vatandaşların taleplerini dinledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçedeki mahalleleri gezerek vatandaşlarla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinledi.



Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Baydilli vatandaşlar ve esnafla sohbet ederken, mahallelerde yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Vatandaşların taleplerini de dinleyen Baydilli, bu talepleri mümkün olduğunca yerine getirmeye çalıştıklarını ve amaçlarının ilçede yaşayan vatandaşları mutlu etmek olduğunu dile getirdi.



Karaköprü'nün sürekli büyüyen bir ilçe olmasından dolayı gerek altyapı gerekse yeni yol ihtiyacının fazla olduğuna belirten Baydilli, "Karaköprü'de vatandaşlarımızın yollarda sıkıntı yaşadıklarını, sorunları biliyorum ki zaten sabahları alan gezilerimizde teknik ekibimizle birlikte inceliyoruz. İnşallah yol seferberliğimizle birlikte ilçemizde bozuk veya yapılmamış yol bırakmamak için çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza anlayışları için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Baydilli'ye alan gezilerinde belediye başkan yardımcıları ve ilgili teknik müdürler ve personel de eşlik edip sorunlarla ilgili not aldı. - ŞANLIURFA