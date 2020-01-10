Baydilli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Baydilli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika

Baydilli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

6 saat önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Baydilli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı, System.String[]

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayarak habercilik görevini yerine getiren, fedakarca çalışan tüm gazetecilerin çalışan gazeteciler gününü kutladı.


Baydilli mesajında, "Gazetecilik mesleği, çağımızın en dinamik, hız gerektiren ve mesai kavramından bağımsız olarak yürütülen önemli mesleklerinden biridir. Dünyanın diğer ucunda meydana gelen bir olayı en kısa sürede insanları haberdar etmek için çalışan, gecenin bir yarısında bile görevini yerine getirmek için evinden çıkıp işe giden gazetecilerimizin meslek aşkı ve bilinci şüphesiz ki herkes tarafından takdir edilmektedir. Biz de inşallah Karaköprü Belediyesi olarak emektar gazetecilerimizi hatırlatacak, basın çalışanlarımızın hafızasını ve anılarını içerisinde barındıracak 'Yerel Basın ve İletişim Müzesi' projemizi hayata geçirecek, basın mensuplarımıza verdiğimiz önemi göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Kamuoyunu bilgilendirme adına gece gündüz, zorlu şartlarda fedakarca çalışan ve emek veren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - ŞANLIURFA

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:43 Kaynak: İHA
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