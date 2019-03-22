Son Dakika Haberleri: Baydilli, Çalışmalarına Devam Ediyor

Baydilli, Çalışmalarına Devam Ediyor

55 dakika önce

AK Parti Karaköprü Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Metin Baydilli seçimden zaferle ayrılarak Karaköprü'ye hizmete devam edeceklerini söyledi.

Baydilli, Çalışmalarına Devam Ediyor, System.String[]
AK Parti Karaköprü Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Metin Baydilli seçimden zaferle ayrılarak Karaköprü'ye hizmete devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli, gönüllerde yer bulduktan sonra hizmetin kolay olduğunu, Karaköprü'ye hizmetin en iyisini getirmek için yola çıktıklarını kaydetti. Seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini dile getiren AK Başkan Adayı Baydilli, "Seçim çalışmalarımızı ilçe başkanımız, meclis üyesi adaylarımız ve teşkilatımızla sürdürüyoruz. Her gün gerek merkezde gerekse kırsalda vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Hizmetlerimizi ve Karaköprü'yü kalkındıracak projelerimizi anlatıyoruz. Onlar da bize taleplerini ve görüşlerini bildiriyor. Bize gösterdikleri sevgiden anlıyoruz ki vatandaşımızın gönlüne girmeyi, sevgisini kazanmayı başarmışız. Bizim için de en önemli şey kuşkusuz gönüllere girmektir çünkü biz AK Parti olarak gönül belediyeciliğine önem veren bir partiyiz. İnşallah biz vatandaşımızın sevgisini, dualarını hak etmek için, ilçemizin daha iyi yerlere gelmesi için 31 Mart'ta güçlü bir şekilde çıktıktan sonra durmaksızın hizmetlerimize devam edeceğiz. Yapacağımız projelerle Karaköprü'müzü modern bir şehir haline getireceğiz" dedi.

AK Başkan Adayı Baydilli geceleri de seçim bürosuna giderek büroyu dolduran vatandaşlarla buluşarak sohbet ediyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:06 Kaynak: İHA

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