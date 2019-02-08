Son Dakika Haberleri: Baydilli'den Başarılı Öğrencilere Sertifika

Baydilli'den Başarılı Öğrencilere Sertifika

46 dakika önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, stem eğitim programı eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi.

Baydilli'den Başarılı Öğrencilere Sertifika, System.String[]
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, stem eğitim programı eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli eğitim kurumları ziyaretleri kapsamında ilçedeki Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Başkan Baydilli okulda açılan Stem Eğitim Programı kapsamında eğitimini tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi. Baydilli okuldaki robotik kodlama atölyesini gezdikten sonra sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

Eğitimli bireylerin yetişmesi ülkemizin geleceği için önemli olduğunu belirten Baydilli, "Biz görevde olduğumuz sürece ilçemizdeki gerek devlet gerekse özel eğitim kurumlarımıza önem verdik ve ziyaretler gerçekleştirdik. Bundan sonra da öğrencilerimizle, eğitimcilerimizle daha fazla buluşmaya devam edeceğiz çünkü eğitimli bireylerin yetişmesi ülkemizin geleceği için elzemdir. Bugün de ilçe Başkanımız ve Gençlik Kolları Başkanımızla birlikte Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ettik. Burada hem öğrencilerimizle hasbihal ettik hem de stem kursunda başarılı olan öğrencilerimize sertifikalarını verdik. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum ve tüm öğretmenlere de teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:58 Kaynak: İHA

Hatice Çarpar, Metin Baydilli, Karaköprü, Eğitim, Yerel, Yaşam, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sinirlerine Hakim Olamayan Öğretmen, Kız Öğrencisine Şiddet Uyguladı Cinsel İstismar Sanığı Tahliye Oldu, Mağdur Çocuğun Korkusunu Günlüğüne Yazdı

Buzağının Alnındaki Kalbe Bezeyen Şekil Dikkat Çekiyor Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 17:44:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baydilli'den Başarılı Öğrencilere Sertifika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]