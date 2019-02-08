Baydilli'den Başarılı Öğrencilere Sertifika
46 dakika önce
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, stem eğitim programı eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi.
Karaköprü
Belediye Başkanı Metin Baydilli
, stem eğitim programı eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli eğitim kurumları ziyaretleri kapsamında ilçedeki Hatice
Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Başkan Baydilli okulda açılan Stem Eğitim Programı kapsamında eğitimini tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi. Baydilli okuldaki robotik kodlama atölyesini gezdikten sonra sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.
Eğitimli bireylerin yetişmesi ülkemizin geleceği için önemli olduğunu belirten Baydilli, "Biz görevde olduğumuz sürece ilçemizdeki gerek devlet gerekse özel eğitim kurumlarımıza önem verdik ve ziyaretler gerçekleştirdik. Bundan sonra da öğrencilerimizle, eğitimcilerimizle daha fazla buluşmaya devam edeceğiz çünkü eğitimli bireylerin yetişmesi ülkemizin geleceği için elzemdir. Bugün de ilçe Başkanımız ve Gençlik Kolları Başkanımızla birlikte Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ettik. Burada hem öğrencilerimizle hasbihal ettik hem de stem kursunda başarılı olan öğrencilerimize sertifikalarını verdik. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum ve tüm öğretmenlere de teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:58 Kaynak: İHA
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