Baydilli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür

Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Metin Baydilli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Metin Baydilli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.



Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile tekrardan aday gösterildi. Başkan Baydilli adaylık teveccühleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.



Yeniden adaylığını değerlendiren Baydilli, Karaköprü için hayallerinin olduğunu ve seçilmesi durumunda bugüne kadar olduğu gibi gecesini gündüzüne katarak çalışacağını dile getirdi.



Baydilli, "Allaha hamd olsun yaklaşık 3.5 yıllık başkanlık sürecimizde Karaköprü'müz için elimizden gelen tüm gayreti sarf ettik. 31 Mart 2019'da yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanımız ve partimizin onayı ile tekrardan Karaköprü'müze hizmet etmek için aday gösterildik. Teveccühleri için Cumhurbaşkanımıza ve Ak Parti yönetimimize teşekkürlerimi sunuyorum. Karaköprü ilçemiz hizmetin en iyisine layıktır ve inşallah 31 Mart'ta seçildikten sonra ilçemizin kalkınmasını sürdürmesi için hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin yanında devam eden projelerimizi en kısa sürede bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız ve yeni projelerle ilçemizin gelişimini sürdüreceğiz. Bismillah diyerek başladığımız bu yolda inşallah yaptığımız her çalışmayı Elhamdülillah diyerek tamamlayacağız. Biz belediye başkanlığına değil Karaköprü'ye hizmet etmeye talip olduk ve bu yolda gece gündüz demeden, tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte daha önce olduğu gibi çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah 31 Mart'tan sonra milletimizin de desteğiyle tekrar göreve geldikten sonra vatandaşlarımızın da görüşlerini dikkate alarak hep birlikte ilçemizi güzelleştireceğiz, büyüteceğiz. Desteklerini, dualarını bizden esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. 31 Mart ve sonrasında da inşallah Karaköprü bize emanettir, biz de Karaköprü'ye emanetiz" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

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