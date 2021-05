Baydilli'den engellilere anlamlı ziyaret - Son Dakika

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler haftası dolayısıyla ilçede ikamet eden engelli 2 kardeşi ziyaret etti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Akbayır Mahallesinde oturan 11 Yaşındaki engelli kardeşler Beyzanur ve Hüseyin Canpolat'ı ziyaret etti. Beyzanur ve Hüseyin kardeşlerle sohbet edip hediyeler veren Baydilli çocukların annesinin de anneler gününü kutladı. Çocukların durumuyla ilgili babaları Mahmut Canpolat'tan bilgi alan Başkan Baydilli, her zaman ailenin yanında olacaklarını ve her türlü ihtiyaçlarında yardımcı olmaya çalışacaklarını iletti. Karaköprü Belediyesi olarak engelli bireylerin her zaman destekçisi olmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Baydilli, "Mevzubahis hem engelli kardeşlerimiz hem çocuklar olunca biz her zaman ailelerin ve çocukların yanında, destekçisi oluruz. Bugün de Beyzanur ve Hüseyin kardeşlerimizi ve ailelerini ziyaret ettik. Allah onlara şifa versin, gerçekten çok akıllı ve güzel çocuklar. Bizim engelli kardeşlerimize, çocuklarımıza ve ailelerine desteğimiz, hizmetlerimiz her zaman devam edecek. Bu vesileyle tüm engelli bireylerin engelliler haftasını kutluyor, sağlık ve huzur diliyorum" diye konuştu.

Beyzanur ve Hüseyin Canpolat'ın babası Mahmut Canpolat, ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı Baydilli'ye teşekkür etti. - ŞANLIURFA