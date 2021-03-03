Baydilli'den Karaköprü Belediyespor'a moral ziyareti

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 3. Ligde mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor'u ziyaret ederek oynanacak olan Düzcespor maçı öncesi moral vererek galibiyet sözü aldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 3. Ligde Şanlıurfa'yı temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor'un antrenmanını ziyaret ederek futbolcular ve teknik ekiple bir araya geldi. Futbolcularla bir süre sohbet eden Başkan Baydilli takımın yarın oynayacağı Düzcespor maçını kazanarak çıkışa geçeceğine inandığını futbolculara söylerken, yarınki maçta galibiyet alınması yönünde söz aldı.

Takımın Karaköprü için önemli olduğuna değinen Baydilli, gittiği her yerde ilçeyi temsil eden takımın başarısı için uğraştıklarını dile getirdi. Başkan Baydilli, "Karaköprü Belediyespor'umuzun idmanını ziyaret ettik ve futbolcu kardeşlerimizle, teknik heyetimizle ve yönetim kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Son zamanlarda istemediğimiz sonuçlar alınsa da biz takımımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. İnşallah yarınki maçta kardeşlerimiz güzel bir galibiyet alacak ve bize 3 puan hediye edecekler. Takımımıza yarınki maçta başarılar diliyorum" diye konuştu.

Baydilli ziyaret sonrası takımla ve yönetim kurulu üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ŞANLIURFA