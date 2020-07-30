Baydilli'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Baydilli'den Kurban Bayramı mesajı
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Kurban Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Kurban Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Bayramların hep bir umut ve birlik vesilesi olduğunu ifade eden Baydilli, "Bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Tabi bu bayram da önceki bayramda olduğu gibi pandemi gölgesinde geçeceği için buruk bir sevinç yaşıyoruz ancak kurallara uyarak bu bayramı da güzel bir şekilde geçireceğiz. Özellikle kurban keserken vatandaşlarımızın hijyen kurallarına dikkat etmelerini, mesafeye ellerinden geldiğince önem vermelerini rica ediyorum. Biz de sağlıklı bir kesim ortamı oluşması için temizlik İşleri ekiplerimizle bayram öncesi kesim yerlerini dezenfekte ediyoruz, bayram boyunca da gerek temizlik İşleri gerekse zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için mesaide olacaktır. Kurban Bayramının tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Tüm İslam aleminin ve Şanlıurfalı hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 10:20
Kaynak: İHA
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