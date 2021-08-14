Baydilli'den noter ziyareti - Son Dakika

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede yeni açılan 10. Notere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karaköprü'de uzun zamandır ihtiyaç duyulan noter eksiği 10. noterin ilçede açılmasıyla giderildi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Çankaya Mahallesinde açılan notere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Yardımcısı ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Noter Nurgül Gökkan'ı ziyaret eden Baydilli yeni noterin ilçeye hayırlı olmasını dilerken, ilçede önemli bir eksikliğin giderildiğini ifade etti. Ziyarette bir açıklama yapan Baydilli, "Karaköprü'de böyle bir noterin açılması bizi gerçekten çok memnun etti, biz de yeni noterimizi ziyaret edip hayırlı olsun dedik. Çankaya Mahallemizde 2013. Sokakta açılan noterle birlikte vatandaşlarımız alım-satım, vekalet işlemlerini daha kolay bir şekilde halledebilecekler. 10. Noterimiz ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - ŞANLIURFA