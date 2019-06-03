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Baydilli'den Ramazan Bayramı mesajı

2 saat önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak bayramın huzur, bereket ve güzellikler getirmesini diledi.

Baydilli'den Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak bayramın huzur, bereket ve güzellikler getirmesini diledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli bir mesaj yayınlayarak vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Başkan Baydilli mesajında, bayramların gönüllere girmek için, küskünlerin barışması için bir fırsat olduğunu kaydetti.

Baydilli mesajında, "Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını geride bırakarak; sevgiyi, mutluluğu ve kardeşliği paylaşma günü olan bayrama ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar, şüphesiz ki sıradan günler olmaktan öte, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barış, sevgi ve esenliğin toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, gönüllere girmek için bir fırsat olan günlerdir. Rabbimizin bize nimeti olan dini bayramlar; birlik, beraberlik, kardeşlik ruhumuzu pekiştirmesi, her türlü kırgınlıkları unutturması bakımından çok önemlidir. Her bayram olduğu gibi bu bayram da ailemizle, çocuklarımızla, akrabalarımızla ve sevdiklerimizle bir araya gelerek mutluluğumuzu paylaşmalı ve gönül bağlarımızın güçlenmesini sağlamalıyız. Bayramda yetimleri, yaşlıları, şehit ailelerini ve komşularımızı unutmamalı ziyaret ederek bayram sevincini paylaşalım. Bu duygu ve düşünceler ile milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:41 Kaynak: İHA
Metin Baydilli, Karaköprü, Ramazan Bayramı, Yaşam
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