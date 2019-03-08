Son Dakika Haberleri: Baydilli'den Şükriye Nineye Vefa Ziyareti

Baydilli'den Şükriye Nineye Vefa Ziyareti

9 dakika önce

Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede yaşayan 107 yaşındaki Şükriye Özbay'ı ziyaret ederek elini öptü.

Baydilli'den Şükriye Nineye Vefa Ziyareti, System.String[]
Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede yaşayan 107 yaşındaki Şükriye Özbay'ı ziyaret ederek elini öptü.

Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında ziyaretler gerçekleştiren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede yaşayan 107 yaşındaki asırlık çınar Şükriye Özbay'ı ziyaret ederek elini öptü. Baydilli'ye ziyarette eşi Güler Baydilli de eşlik etti. Şükriye Nine ile bir süre sohbet eden Baydilli, belediye ve şahsi olarak her zaman yanında olduklarını ve herhangi bir isteğinde yanında olacaklarını iletti. Asırlık çınar Şükriye Özbay ise ziyaretlerinden dolayı yBaydilli'ye teşekkür ve dua etti. Baydilli, Şükriye Özbay'ın hayır duasını ve nasihatlerini almak için ziyarette bulunduklarını belirterek, "Şükriye nine gibi büyüklerimizin duaları bu ülkeyi, bizleri ayakta tutuyor ve güç veriyor. Allah onları ve dualarını üzerimizden eksik etmesin. Kendisinin elini öptük ve hayır duasını aldık. Allah Şükriye ninemize sıhhat ve ömür versin" diye konuştu.

Asırlık Çınar Şükriye Özbay geçtiğimiz günlerde Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da misafiri olmuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:02 Kaynak: İHA

Çınar, Şanlıurfa, Metin Baydilli, Karaköprü, Yaşam
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