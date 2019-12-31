Baydilli'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Baydilli'den yeni yıl mesajı

13 saat önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

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Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.


Baydilli mesajında, "Bugün yeni bir yılın, yeni umutların ve yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. 2019 yılında acı, tatlı birçok hikayemiz oldu ve tecrübelenerek yaş aldık. İnşallah 2020 yılı ülkemiz için, sıkıntılar içinde olan İslam coğrafyası için ve Şanlıurfa'mız için huzurun hüküm süreceği bir yıl olur. Geçtiğimiz yılda Karaköprü Belediyesi olarak vatandaşlarımız için çalıştık, yeni projeler ve yatırımlar için kolları sıvadık. Muhakkak ki eksiklerimiz de olmuştur ancak biz tüm ekiplerimizle birlikte ilçemiz için gece gündüz çalıştık, uğraştık. İnşallah 2020 yılında çok daha verimli, yoğun çalışmalarda bulunacak, yeni projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Her yeni yıl bir umuttur ve geleceğe dair temiz bir sayfadır. Biz de bu yeni yılda kendimizi yenileyerek, geliştirerek, vatandaşımıza hizmetin en güzelini getirme adına durmadan çalışacağız ve ilçemizi kalkındırmaya devam edeceğiz.Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılının ülkemize, Şanlıurfa'mıza ve Karaköprü'deki tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:40 Kaynak: İHA
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