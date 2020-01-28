Baydilli'den yöresel ürünler fuarına ziyaret - Son Dakika
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Baydilli'den yöresel ürünler fuarına ziyaret

6 saat önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki fuar alanında açılan yöresel ürünler fuarını ziyaret etti.

Baydilli'den yöresel ürünler fuarına ziyaret, System.String[]

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki fuar alanında açılan yöresel ürünler fuarını ziyaret etti.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki fuar alanında 24 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında tanıtılacak yöresel ürünler fuarını ziyaret ederek stant açan esnaflara ziyarette bulundu.


Baydilli Şanlıurfa için, tanıtım için fuarların önemli olduğuna belirterek, "Bu fuarda Türkiye'nin her yerinden yöresel ürünler sergileniyor ve vatandaşlara sunuluyor. Vatandaşlarımız da buradan istedikleri ürüne ulaşabiliyor ve satın alıyor. Ayrıca burada her yörenin farklı ürünlerini görüyor ve tanıyoruz. Ben fuarları önemsiyorum, gerçekten iyi bir etki bıraktığını ve tanıtım yaptığını düşünüyorum. İnşallah ileride çok daha kapsamlı güzel fuarlar Şanlıurfa'da açılır ve olumlu katkılar sağlar. Ben bu fuarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Metin Baydilli, Şanlıurfa, Karaköprü, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:26 Kaynak: İHA
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