Son Dakika Haberleri: Baydilli Esnaf Buluşmalarını Sürdürüyor

Baydilli Esnaf Buluşmalarını Sürdürüyor

2 saat önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçedeki esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Baydilli Esnaf Buluşmalarını Sürdürüyor, System.String[]
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçedeki esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

31 Mart seçimleri için AK Parti Genel Merkezi tarafından Karaköprü Belediye Başkanı adaylığına tekrar seçilen mevcut Başkan Metin Baydilli, seçim çalışmalarını sürdürürken, ilçedeki esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyor. Gap Bulvarı esnafını ziyaret eden Baydilli, 31 Mart seçimleri için esnaftan destek istedi. Bugüne kadar sadece seçim dönemlerinde değil her fırsatta esnaf ve vatandaşla bir araya geldiklerini ifade eden Baydilli, yeni dönemde de Karaköprü'yü hep birlikte kalkındıracaklarının altını çizdi.

Karaköprü Belediye Başkan adayı ve mevcut Başkan Baydilli, "Karaköprü'de görev yaptığımız 3,5 yılda her fırsatta esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek onların taleplerini, önerilerini dinlemeye dikkat ettik. Çünkü hepimiz Karaköprü'de yaşıyoruz ve bu ilçeyi kalkındırmanın yolu birlikte hareket etmekten geçiyor. İnşallah 31 Mart'ta vatandaşlarımızın ve esnafımızın vereceği destekle yeniden göreve geldikten sonra da esnafımızla bir araya gelecek, fikir alışverişi yapacağız. Karaköprü'müzü hep birlikte çalışarak Güneydoğu'nun parlayan yıldızı haline getireceğiz. Esnafımıza bize gösterdikleri teveccüh ve verdikleri destek için gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kulandı.

Esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdüreceklerini belirten Baydilli, seçime kadar sıkmadık el, girmedik gönül bırakmamak için gece gündüz çalışacaklarını söyledi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:11 Kaynak: İHA

Metin Baydilli, Karaköprü, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çanakkale'deki Depremin Hasar Tespit Çalışmaları Başladı Yapılandırma Borçlarını Ödeyemeyen Vatandaşlar İçin Son Gün 28 Şubat

İşsizlikten Bunalıp İntihar Eden Vatandaşın Bıraktığı Not Yürek Dağladı Sokakta Üst Araması Yapan 2 Polis, Hırsızlıktan Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 17:18:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baydilli Esnaf Buluşmalarını Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]