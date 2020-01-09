Baydilli esnaf ve vatandaşın bir araya geldi - Son Dakika
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Baydilli esnaf ve vatandaşın bir araya geldi

6 saat önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek ilçedeki esnaf ve yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinlediKaraköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli rutin işlerinin yanı sıra esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi ihmal etmiyor.

Baydilli esnaf ve vatandaşın bir araya geldi, System.String[]

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek ilçedeki esnaf ve yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli rutin işlerinin yanı sıra esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Baydilli Diyarbakır yolu üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi ve taleplerini dinledi.


Baydilli esnaf ziyaretinde karşılaştığı vatandaşların da taleplerini ve sorunlarını dinlerken, not aldırarak sorunlarını giderilmesi için ilgili birim amirlerini arayarak talimatlar verdi.


Baydilli, "Biz göreve geldiğimiz ilk günden beri esnaf ve vatandaşımızın içindeyiz. Bazen yoğunluktan dolayı gerçekten ziyaret edemediğimiz oluyor ancak 3 esnafımızı ziyaret etsek bile bizim için önemlidir deyip her fırsatta ziyaretler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Vatandaşımızın, esnafımızın talepleri, önerileri bizim için önemlidir ve dikkate alarak çalışma gerçekleştiriyoruz. İnşallah Karaköprü'yü hep birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.


Baydilli esnaf ziyaretinin ardından gelen taleplere göz atarak aciliyeti olanların programa alınmasını ve çalışma başlatılmasını istedi. - ŞANLIURFA

Metin Baydilli, Karaköprü, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:39 Kaynak: İHA
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