Baydilli esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Baydilli esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

19.10.2020 13:17
Baydilli esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli esnaf ve vatandaşlarla bir arada olmak, taleplerini bizzat dinlemek için ziyaretlerini sürdürüyor. Hafta sonunda da boş durmayarak Mehmet Hafız Bulvarı ve Karşıyaka mahallesindeki esnafları ziyaret eden Baydilli hayırlı işler dileğinde bulunurken, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da bir süre sohbet edip taleplerini dinledi. İlçeye hizmet ederken vatandaşların talep ve beklentilerini göz ardı edemeyeceklerini ifade eden Baydilli, hep birlikte güzel bir Karaköprü oluşturmak adına vatandaşların fikirlerinden yararlanmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Baydilli, "Esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaretlerimiz hafta sonu da devam ediyor. Biz vatandaşlarımızın fikirlerine, taleplerine gerçekten değer veriyoruz çünkü burada yaptığımız her hizmet onlar için ve onların da taleplerini yerine getirmemiz gerekir. Biz Karaköprü'yü geliştirirken el birliğiyle hareket etmeye, vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bunun için de fırsat buldukça vatandaşlarımızla buluşuyor, hasbihal ediyor ve isteklerini dinliyoruz."

Baydilli vatandaşların talepleri arasında çözümü mümkün olanlar için gerekli birimleri arayarak hemen çözülmesi için talimat verdi. - ŞANLIURFA

Baydilli esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
Baydilli esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
Baydilli esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Metin Baydilli, Karşıyaka, Karaköprü, Esnaf, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Baydilli esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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