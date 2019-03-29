Baydilli Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor
43 dakika önce
AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli, seçim çalışmaları kapsamında esnafla bir araya gelerek destek istedi.
AK Parti Karaköprü
Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli
, seçim çalışmaları kapsamında esnafla bir araya gelerek destek istedi.
31 Mart yerel seçimler çalışmalar kapsamında çalışmalarını sürdüren AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli, esnaf ve vatandaş ziyaret etti. Baydilli, esnaf ve vatandaşlara Karaköprü için yapacakları projeleri anlatırken, daha fazla kalkınan ve üretimin olduğu Karaköprü'yü hep birlikte oluşturmak için desteklerini istedi.
Seçim çalışmalarında esnafı ziyaret eden Baydilli, "Biz bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda hep Karaköprü'müzü nasıl daha iyi bir cazibe merkezi haline getiririz diye düşündük ve bu doğrultuda çalıştık. 1 Nisan
sabahından sonra da inşallah esnafımızla birlikte ilçemizi kalkındıracak, esnafımıza daha fazla kazandıracak çalışmalara imza atacağız. Projelerimizle Karaköprü adeta bir cazibe merkezi haline gelecek ve burada iş yapan esnafımızın da kazancı bereketlenecektir. Bize destek veren, ilçemize hizmet eden tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:00 Kaynak: İHA
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