Son Dakika Haberleri: Baydilli Esnafa Karanfil Dağıttı

Baydilli Esnafa Karanfil Dağıttı

1 saat önce

31 Mart yerel seçimlerinde Karaköprü Belediye Başkanı seçilen Metin Baydilli, esnafa karanfil dağıtarak teşekkür etti.

Baydilli Esnafa Karanfil Dağıttı, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerinde Karaköprü Belediye Başkanı seçilen Metin Baydilli, esnafa karanfil dağıtarak teşekkür etti.

Halkla her zaman iç içe olan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 31 Mart yerel seçimleri sonrası esnafa teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Mehmet Hafız Bulvarı üzerindeki esnafı ziyaret eden Baydilli, yoldan geçen vatandaşlarla da sohbet etti. Esnafa ve vatandaşlara karanfil dağıtan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 31 Mart seçimlerinde verdikleri destek ve duaları için çok teşekkür etti. Esnaf ziyareti sonrası Baydilli, "Esnafımızı seçimden önce olduğu gibi seçim sonrası da ziyaret ettik ve her zaman ziyaret etmeye, dertleriyle dertlenmeye ve sorunlarının çözümü noktasında yardımcı olmaya devam edeceğiz. Onlar bize inandı, güvendi ve bize verdikleri oylarla Karaköprü'ye hizmet etme fırsatı verdiler. Biz de onlara mahcup olmamak için gece gündüz çalışacağız ve ilçemize hizmet edeceğiz. Tüm esnafımıza ve Karaköprülü hemşerilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:25 Kaynak: İHA
Metin Baydilli, Karaköprü, Yaşam
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