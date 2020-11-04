Baydilli esnafın sorunlarını dinledi - Son Dakika

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip sorunları dinledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Baydilli, yolda karşılaştığı vatandaşlarlada sohbet ederek talepleri dinleyip ilgili müdürlüğe gerekli talimatları verdi.

Karaköprü'yü vatandaşlarla birlikte yönettiklerini ifade eden Baydilli, "Her fırsatta esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Onların gönlüne dokunmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız ve esnafımızla sohbet ederek yaptığımız hizmetleri anlatıp onların taleplerini dinliyoruz. İnşallah Karaköprü'müzü el birliği ile hak ettiği yere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Baydilli, Narlıkuyu Mahallesi'ndeki esnaf gezilerinde yolda karşılaştığı minik çocuklara oyuncak hediye etti. - ŞANLIURFA