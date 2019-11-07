Baydilli Göbeklitepe Fuarı'nı gezdi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarını ziyaret ederken, Karaköprü Belediyesi standında misafirlerini ağırladı.



Şanlıurfa'da 7- 10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı Karaköprü'de bulunan Şanlıurfa Fuar Merkezinde başladı. Fuarı ziyaret eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli fuardaki stantları ziyaret ederken, fuara gelen vatandaşlarla sohbet etti.



Karaköprü Belediyesi standında misafirlerini ve vatandaşları ağırlayan Başkan Baydilli, misafirlere Karaköprü'de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Fuar ziyaretinde bir açıklama yapan Baydilli, "Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarımızın açılışını gerçekleştirdik. Karaköprü Belediyesi olarak da standımızla bu fuara destek veriyoruz. Böyle fuarlarda şehrimizin önemli miraslarını, ürünlerini ön plana çıkarma imkanı buluyoruz. Bunun için bu tür fuarlar şehrin tanıtımı için çok büyük önem arz ediyor. Fuarın Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını diler, tüm vatandaşlarımızı fuara beklerim" diye konuştu. - ŞANLIURFA