Baydilli Karaköprü'de Coşkuyla Karşılandı

Ak Parti tarafından 31 Mart yerel seçimlerinde Karaköprü İlçe Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Metin Baydilli ilçede büyük bir coşkuyla karşılandı.

Ak Parti tarafından 31 Mart yerel seçimlerinde Karaköprü İlçe Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Metin Baydilli ilçede büyük bir coşkuyla karşılandı.



31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti tarafından Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli diğer ilçe adaylarıyla birlikte Şanlıurfa'ya gelirken Karaköprü'de coşkuyla karşılandı.



Havaalanında vatandaşlar tarafından karşılanan Baydilli konvoyla ilçeye gelerek ilçe başkanlığına geçti. Baydilli AK Parti Karaköprü İlçe Başkanlığında Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy ile birlikte vatandaşların tebriklerini kabul ederken, destekleri için vatandaşlara ve mahalle muhtarlarına teşekkür etti. Baydilli yaptığı açıklamada kendisine adaylığı layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken, 31 Mart akşamı Karaköprü'de sandıkları patlatarak zafere ulaşacaklarını söyledi.



Baydilli, "Karaköprü'deki kardeşlerimizi bu karşılamada böyle bir arada görmek, onların desteğini yanımızda hissetmek bizi gerçekten çok mutlu etti. Yaklaşık 3.5 yıllık belediye başkanlığı sürecimizde Karaköprü'ye hizmet ettik ve güzel çalışmalarda bulunduk.. Adaylığımız ile iş bitmiyor çünkü önümüzde 31 Mart günü seçim var ve bu seçimde Karaköprü ilçemizde sandıkları patlatmamız gerekiyor. Şanlıurfa'mızın kalkınması ve daha iyi bir geleceğe ulaşması için tüm ilçelerimizde ve Büyükşehirde kazanmamız gerekiyor. Bunun için de 31 Mart'a kadar gece gündüz demeden çalışmamız gerekiyor. Bu süreçte şahsıma destek veren, inanan herkese çok teşekkür ediyorum. Adaylığımız Karaköprü'müze ve Şanlıurfa'ya hayırlı olsun" dedi.



AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise Başkan Baydilli'nin adaylığını tebrik ederken, 31 Mart günü tekrar seçilerek Karaköprü'ye hizmet edeceğine inandığını kaydetti. Milletvekili Cevheri, "Metin Başkanımız 3.5 yıllık çalışmasının, dinamizminin ve gençliğinin meyvesini tekrar aday olarak aldı. Tabi her şey Allah'ın takdiri neticesinde gerçekleşir. Biz de Metin Başkanın bu çalışmasına, hizmetine inandığımız için destek verdik. İnanıyoruz ki bundan sonra da Karaköprü için çok önemli hizmetlerde ve çalışmalarda bulunacaktır. İnşallah hepimizin gayreti ve çalışması sonucu 31 Mart'ta Metin Başkanımız tekrar Karaköprü Belediye Başkanı olacaktır. Kendisini tebrik ediyorum, adaylığı ilçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy da Başkan Baydilli'nin tekrar adaylığının Karaköprü'ye hayırlı olmasını dilerken, bugünden itibaren seçim çalışmalarının hız kazanacağını dile getirdi.



Aksoy, "Bugün birlik ve beraberlik içerisinde olma günüdür. Karaköprü Güneydoğu'nun ilçesi konumundaki önemli bir ilçedir. Bu ilçenin daha iyi gelişmesi ve kalkınması için Metin Başkanımız 31 Mart günü inşallah tekrar seçilecek ve hizmete devam edecektir. Ben güzel destekleri ve coşkulu karşılama için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, Metin Başkanımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.



Karaköprü Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Metin Baydilli daha sonra ilçe başkanlığında vatandaşların tebriklerini kabul etti. - ŞANLIURFA

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