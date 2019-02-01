Baydilli, Karaköprü İçin Çıtayı Yükseltti

Yaptığı örnek projelerle takdir toplayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli çıtayı yükselterek daha iyi bir Karaköprü için çalışmalarını artıracaklarını söyledi.

Yaptığı örnek projelerle takdir toplayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli çıtayı yükselterek daha iyi bir Karaköprü için çalışmalarını artıracaklarını söyledi.



Göreve geldiği günden beri Karaköprü'nün daha modern bir şehir haline gelmesi için çalışan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yeni dönemde çıtayı yükselteceklerini kaydetti.



Yaşam Park, kültür sarayı, bilim merkezi, okuma evleri, oyun ve oyuncak müzesi, Seyrantepe kompleksi, çok amaçlı salonlar, merkezde ve kırsalda yol çalışmaları, semt sahaları ve kültürel faaliyetlerle hem sosyal belediyecilik hem de gönül belediyeciliği anlamında vatandaşın takdirini kazanan Baydilli, yapılan hizmetlerin üstüne koyarak vatandaşa hizmetkar olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.



Baydilli, "Biz göreve geldiğimizden beri sadece Karaköprü'yü ve burada yaşayan vatandaşlarımızın refahını düşündük. Kırsalı da merkezden ayırmadan hizmet ettik ve şehrimizi tüm mahalleleriyle kalkındırmaya çalıştık. Tabi konutlaşmanın devam ettiği, her geçen gün büyüyen ilçemizde birtakım sorunlar olabilir anca biz bunları minimuma indirmek için tüm ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Çünkü bu göreve vatandaşlarımıza hizmetkar olmak için geldik ve bundan sonra da hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz. İnşallah 31 Mart'ta sandıktan güçlü bir şekilde çıktıktan sonra yine Karaköprü'müzün daha modern bir şehir olması için yapacağımız projeler ve hizmetlerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Karaköprü'müzün sorunlarını, eksiklerini, sıkıntılarını biliyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, inşallah onların desteğiyle ilçemizi çok daha güzel günlere getireceğiz. Anlayışları ve destekleri için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Baydilli, yapılan projelerin birçoğunun bitme aşamasında olduğunu ve en kısa sürede açılışlarının yapılarak hizmete konulacağının müjdesini de verdi. - ŞANLIURFA

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