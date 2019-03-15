Baydilli Karaköprü'yü Kalkındıracak Projelerini Açıkladı

AK Parti Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yeni dönemde seçilmeleri durumunda Karaköprü'ye kazandıracakları projeleri yaptığı tanıtım toplantısıyla açıkladı.

AK Parti Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yeni dönemde seçilmeleri durumunda Karaköprü'ye kazandıracakları projeleri yaptığı tanıtım toplantısıyla açıkladı.



AK Parti Karaköprü Belediye Başkan adayı ve mevcut Başkan Metin Baydilli, Karaköprü'ye değer katacak 25 projeyi yaptığı tanıtım toplantısıyla açıkladı. Proje tanıtım toplantısına AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, belediye meclis üyeleri ile basın mensupları katıldı.



Baydilli, tanıtım toplantısında ilçeye kazandıracakları 25 projeyi tek tek açıklarken, proje yaparken vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurduklarını ve vatandaş odaklı çalışmalar yaptıklarının altını çizdi. Baydilli, açıklamasında, "Bugün sizlere sunduğumuz projelerin hepsi Karaköprü'ye değer katacak, vatandaşlarımızın birçok ihtiyacını karşılayacak, gençlerin kültürel ve sportif gelişime katkı sağlayacaktır. Bu projelerimizin yanında asil görevlerimiz olan yol, parke, yeşil alan, temizlik gibi işleri de eksiksiz yerine getirmek için tüm ekiplerimizle birlikte çalışacağız. Biz 'gönül belediyeciliği' yapmak için çalışıyoruz ve asıl hedefimiz gönüllere girmektir. Proje, hizmeti herkes yapar ama gönüllere giremezsek, vatandaşlarımız Karaköprü'de mutlu bir şekilde yaşamazsa hiçbirinin anlamı kalmayacak. İnşallah yapacağımız projeler ve hizmetlerle hem gönülleri kazanacağız hem de ilçemizi hak ettiği yere getireceğiz."



AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ise AK Parti hareketinin hizmet hareketi olduğunu dile getirerek, "Yaptığımız çalışmalar ve hizmetler zaten ortadadır. Bundan sonra da belediyelerimiz yapacakları projelerde vatandaşı merkeze alarak, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçireceklerdir. Metin Başkanımızı bu güzel projelerden dolayı kutluyorum, başarılar diliyorum" diye konuştu.



Baydilli, tanıtım toplantısının son bölümünde basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Baydilli'nin projeleri arasında, Karaköprü'ye Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Gençlik ve Spor Merkezi Projesi, Kadın Yaşam Merkezi Projesi, Karaköprü Meydan Projesi, Bilim Merkezi Projesi, Hanların bir benzeri Karaköprü'ye kazandıracağız, Tasavvuf müzesi projesi, Yerel Basın Müze Projesi, Karaköprü Orman Okulu Projesi, Masal Park Projesi, Yeni Mesire Alan Projesi, Koku Bahçeleri Projesi, Millet Kıraathanesi Projesi, Okuma Evleri Projesi, Halk Eczanesi Projesi, Macera Parkuru Projesi, Sanat Sokağı Projesi, Engelsiz Park Projesi, Semt Pazarı Projesi, Konuşan Parklar Projesi



İkram Çeşmeleri projesi ve Maşuk Park Projesi ile vatandaşa hizmet edilecek" denildi. - ŞANLIURFA

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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