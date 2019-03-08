Son Dakika Haberleri: Baydilli Müsiad Yetkilileriyle Bir Araya Geldi

Baydilli Müsiad Yetkilileriyle Bir Araya Geldi

58 dakika önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret Etti.

Baydilli Müsiad Yetkilileriyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret Etti.

31 Mart seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşu ziyaretleri gerçekleştiren Ak Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret ederek Şanlıurfa Şube Başkanı Mahmut Saatçi ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi. İş adamlarına Karaköprü'de yaptıkları çalışmaları, projeleri ve ileride yapacakları projeleri anlatan Baydilli, "Gerek bugüne kadar yaptığımız projeler gerekse yeni dönemde yapmayı düşündüğümüz projeler hakkında bilgi verdik ve fikir alışverişinde bulunduk. Şanlıurfa'nın büyümesi ve kalkınması için çaba sarf eden sivil toplum kuruluşlarımızdan biri olan MÜSİAD'a çalışmalarından ve çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

MÜSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Mahmut Saatçi ise Başkan Baydilli'ye ziyaretleri için teşekkür ederek, "Başkanımıza Karaköprü ve Şanlıurfa ile ilgili proje önerilerimizi sunduk ve yapılan çalışmaları değerlendirdik. Gerçekten Metin Başkanımız güzel çalışmalara imza attı ve önemli projeleri var" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:01 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Metin Baydilli, Karaköprü, Yaşam
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